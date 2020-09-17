Президент Украины Владимир Зеленский рад тому, что народному депутату Александру Юрченко подписали и вручили подозрение. Глава государства заявил, что нардеп будет сидеть в тюрьме.

Об этом он заявил на брифинге во Львовской области.

Во время общения с журналистами Зеленский высказал свою позицию о взяточничестве и заявил, что “предупреждал всех депутатов, всех чиновников и правоохранителей” о недопустимости этого.

Также президент прокомментировал инцидент с депутатом от “Слуги народа”, который сегодня получил подозрение во взяточничестве от генпрокурора. Речь идет о нардепе Александре Юрченко.

“Я очень рад, что задержали человека, который в партии “Слуга народа”, который был такой, знаете… Всегда говорил, что он честный порядочный человек… Я очень рад. Сегодня дали подозрение, генеральный прокурор, он (нардеп — ред.) его получил. Да? Он получил и обязательно сядет в тюрьму. Потому что очищение власти должны мы все делать”, — заявил он.

Ранее сегодня президент обратился к Национальному антикоррупционному бюро, Офису генпрокурора и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, призвав их работать “продуктивно”.Он потребовал большего количества “показательных посадок”.

Дело Юрченко

13 сентября нардеп Гео Лерос, накануне исключенный из фракции “Слуги народа” заявил о том, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата СН Александра Юрченко. Взятка якобы предназначалась именно нардепу.

Дело, по словам Лерос, связано с законопроектами об отходах. #Буквы разбирались, о каком законопроекте может идти речь как на ситуацию отреагировали коллеги нардепа.

14 сентября председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что задержан не официальный помощник, а некое “доверенное лицо” нардепа. Он предупредил, что Юрченко намерен выйти из фракции пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки.

Тогда же директор НАБУ Артем Сытник заявил, что информация по этому делу была распространена из-за утечки и сейчас правоохранители еще не имеют оснований для объявления любых результатов расследования относительно инцидента.

15 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова также заявила, что достаточных оснований для объявления подозрения нардепу нет.

В тот же день суд избрал меру пресечения доверенному лицу нардепа — Ивану Фищенко. Его арестовали с возможностью внесения залога.

Уже 16 сентября НАБУ обнародовало детали расследования дела о взятке Юрченко и заявило, что доказательства для сообщения о подозрении народного депутата собраны.

В частности, было продемонстрировано видео, на котором доверенное лицо Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 тысяч долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

Уже 17 сентября глава Офиса генпрокурора подписала сообщение о подозрении нардепу Юрченко. В течение дня прокуроры САП вручили его.

Отмечается, что действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, в четверг нардеп был официально исключен из фракции “Слуги народа”.