Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что не вмешивается в работу антикоррупционных органов, а они, в свою очередь, обращаются к нему за поддержкой.

Об этом в интервью The New York Times сказал президент.

“Они (антикоррупционные органы, – ред.) прекрасно понимают, что я их не “ломаю”, не вмешиваюсь в их серьезные кейсы. Скажу честно, они ко мне, наоборот, обращаются за поддержкой и в очень сложных ситуациях эту поддержку получают”, – сказал Глава государства.

Однако Зеленский признал, что иногда просит правоохранителей “ускорять процессы” из-за мандата доверия, который дал ему народ.

“Хотя я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, но иногда обращаюсь к ним, говорю: “Давайте ускорять процессы, потому что есть ощущение, что иногда по серьезным кейсах вы затягиваете процесс”. Ведь на человека могут влиять, когда она дает эту возможность. Мне народ дал такой мандат веры и доверия, я считаю, что с этим мандатом на меня никто влиять не может и не способен”, – сказал Зеленский.