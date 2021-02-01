Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

Так, на вопрос журналиста о формирующемся консенсусе в Вашингтоне о том, что Китай является геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: “Я не могу согласиться с этим, потому что мы в Украине этого не чувствуем”.

“Между Китаем и США действительно идет своего рода холодная война. Мы знаем, что бизнес США представлен в Украине, но в то же время верно, что бизнес Китая также представлен [в Украине]. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране”, – сказал Зеленский.