Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что вопрос языка в Украине сейчас "не ко времени", а украинский язык полностью защищен.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в рамках Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”.

Таким образом Зеленский прокомментировал попытки отдельных нардепов от пропрезидентской политсилы “Слуга народа” изменить закон о языке.

“В Конституции все четко написано: единственный государственный язык – украинский. Все, кто поднимает вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви, – это люди, которые хотят временно хайпонуть с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества”, – отметил Зеленский.

По его мнению, подобные вопросы не стоит сразу поднимать в Верховной Раде без общественного обсуждения.

“Я считаю, что вопрос языка не ко времени. Считаю, что украинский язык полностью защищен. Считаю, что если тот или иной закон не нравится депутатам, и это неважно, из какой они партии, – если они видят в этом вопросе несправедливость, нормально об этом говорить. но должен быть общественный диалог… Нашим депутатам я советую, что такие вопросы нужно поднимать, но говорить сначала с обществом. Не надо поднимать такие вопросы сразу в Парламенте. Потому что это и людей напрягает, и есть, мне кажется, много других приоритетных проблем“, – подчеркнул Зеленский.

При этом он добавил, что, по его мнению, в Украине “должно быть комфортно всем”, и поэтому власть разрабатывает законопроект о национальных меньшинствах.

“Уважать украинский язык надо. Но уважать всех людей также нужно. Министерство иностранных дел разрабатывает закон о меньшинствах в Украине. Он и о двойном гражданстве. Это сложные вопросы”, – заявил Зеленский, не озвучив других подробностей.

(На видео – с 36:48)