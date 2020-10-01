Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит связывать масштабные пожары, охватившие Луганскую область, с обстрелами боевиков.

Об этом шла речь на брифинге президента во время его визита в Ровенскую область.

В ответ на вопрос журналистов по поводу того, будет ли он и дальше настаивать на продолжении режима тишины после обстрелов оккупантов, повлекших масштабные пожары в Луганской области, Владимир Зеленский заявил, что эти вопросы не стоит объединять.

“Я бы обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, которые в Луганской области происходят, к сожалению, в этом году. Вы видели, какое количество пожаров во всей стране в этом году. Это не самый лучший год для нашей страны с точки зрения природных катаклазмив и других трагедий”, — сказал президент.

По его словам, пока неизвестно, что стало причиной пожаров.

“Это была провокация, или каковы были причины, из-за чего произошли эти пожары, я пока не могу сказать, должны сказать профессионалы, правоохранители”, — добавил Зеленский.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64).

Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По оценкам, огонь охватил около 9,3 га.

ЖителиНовоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.

По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек.

Впоследствии стало известно, что погибли 9 человек, еще 14 — госпитализированы.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.