Президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и Украины сообщил о введении санкций против "топ-десятки контрабанды".

Об этом шла речь в сегодняшнем обращении президента, которое сначала было показано телеканалом “Украина24”, а впоследствии опубликовано пресс-службой президента.

В пятницу, 2 апреля, после двух недель перерыва состоялось очередное заседание СНБО. Примечательно, что анонса этого заседания от ОПУ не было. Также не состоялся традиционный брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее в пятницу заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире того же телеканала из медиаконгломерата Рината Ахметова подтвердил, что заседание состоится. Повестка дня до сих пор неизвестна. По словам Тимошенко, рассматривали “темы безопасности и наведения справедливости”.

В видеообращении Зеленский проинформировал, что СНБО принял решение о введении санкций против 10 человек, причастных к контрабанде.

“Сегодня, впервые в истории Украины, введены персональные санкции, в частности заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Хочу подчеркнуть, что борьба с контрабандой будет продолжена, сегодня это первая десятка, но точно не последняя”, — сказал он.

О каких именно лицах идет речь — пока неизвестно. Решение СНБО о введении санкций президент должен ввести в действие своим указом.

Зеленский также отметил, что, по расчетам экспертов, убытки Украины из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен, треть которых связана с неэффективной работой таможни.