Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Axios, сообщает Офис президента.

“Для меня были не очень понятные вещи, когда был опубликована наш разговор. Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами между стратегическими партнерами. И в любом случае никто из нас не имеет права публиковать такие вещи. Это личные вещи. Да, мы не принадлежим сами себе, потому что мы президенты, которых избрал народ. Но я считаю, что такого не может быть. Это неправильно, и это было началом всего этого кейса”, – сказал Владимир Зеленский.

На вопрос журналиста, злится ли Зеленский на Трампа, украинский президент ответил: “Немного”.

Еще Зеленский подчеркнул, что ему было очень обидно слышать и читать в СМИ, что Трамп давил на него.

“На страницах многих медиа появлялась моя фамилия, я читал, что Трамп давил на меня. Во-первых, это было очень обидно. Потому что я – президент Украины. Мы меньше США, но мы – независимая страна! И мы это доказали и России, когда сохранили свою независимость. И продолжаем доказывать это. Поэтому Трамп не давил на меня, и я никогда такого не скажу. Потому что речь идет о президенте. Я не просто гражданин”, – сказал Зеленский.