Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у него нет времени, чтобы думать стратегически.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, отвечая на вопрос о том, какие у Зеленского были мысли о блокировании военной помощи США, он отметил:

“У меня нет времени, честно говоря, иногда о чем-то думать, думать стратегически. Это был момент тактики. Нам нужна была эта помощь, нам нужно было тактически выиграть в этой истории без повреждения наших отношений с США. Почему? Потому что … тактически я думаю об Украине. Всегда. И честно вам скажу, отвечаю иногда не так, как я хочу, а так как нужно Украине. Потому что я сегодня … мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу”.

Зеленский также выразил уверенность в том, что его визит в Белый дом и встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится.

“Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран. С каким-то очень важным результатом для обеих стран. Чем-то выгодным для обеих стран”, – сказал он.

Президент добавил, что хочет приехать в США и начать отношения “с чистого листа”.

“После всей этой “Санты-Барбары” … об импичменте … я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Поэтому сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев”, – резюмировал Зеленский.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским в июле прошлого года стал причиной запуска процедуры импичмента президента США. Предполагалось, что Трамп “заморозил” миллионы долларов военной помощи, чтобы Украина публично объявила о расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.