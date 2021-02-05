Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина никому не позволит приватизировать русский язык, поскольку на нем говорят многие украинцы.

Об этом шла речь в его видеообращении, выпущенном в пятницу, 5 февраля.

На этот раз глава государства решил записать видеоролик на русском, обосновав такое решение тем, что именно на этом языке говорили во время эфиров на заблокированных накануне телеканалах, распространяя фейки.

Размышляя о вопросах в отношении языка, президент подчеркнул, что Украина “не даст приватизировать” русский, поскольку на этом языке говорят многие украинцы, в частности, военные. Зеленский отметил:

“По мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют [русский язык]. На нем говорит много наших военных на передовой. Защитников Украины. Защитников от защитников русского языка, который у нас так сильно притесняют. Так сильно, что надо приезжать к нам на танках. На русском языке, который мы, украинцы, никому не дадим, между прочим, приватизировать, и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом “Казак Луганский” — он же Владимир Даль (подано языком оригинала — ред.)”.

Санкции против телеканалов Козака: реакция

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки и послы G7.

4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента Зеленскому из-за санкций против Козака и блокирования “112 Україна”, NewsOne і ZIK.