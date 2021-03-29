Об этом он заявил на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

“Эти “паспорта” уже разрабатываются и странами Европейского Союза, и США, и Швейцарией, и Израилем – то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей “паспортизации”, также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19″, – сказал президент.

При этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что МОЗ и Минцифры “с самого начала следят за качеством данных в реестре вакцинированных”. Соответственно, это поможет отображать «паспорта вакцинации», когда появится такая необходимость.

Напомним, в Европейском союзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Сегодня Еврокомиссия представила разработанный документ – цифровой зеленый сертификат.