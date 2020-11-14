Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нашу страну "пытались втянуть во внутренние дела" Соединенных Штатов Америки. Он назвал победой власти то, что этого не произошло.

Такое заявление он сделал в своем новом “влоге из самоизоляции”, который опубликован на Facebook-странице главы государства.

“Тема, которая, судя по ленте в Facebook, интересует наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы. Это выборы президента в Соединенных Штатах Америки. Вопрос: “При чем здесь Украина?” Правильно. Совершенно ни при чем. И это и есть, я считаю, наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Кое-кто, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США”, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня “все признают”, что позиция украинской власти “была правильной”.

“Сегодня все признают, что наша позиция была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства. А, следовательно, и самое главное, Украина была и остается партнером и другом, как для демократов, так и для республиканцев. Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты”, – заявил Зеленский.

Стоит отметить, что еще в мае этого года действующий глава государства на пресс-конференции комментировал “пленки Деркача” – аудиозапись разговора пятого президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом (который в ноябре выиграл президентские выборы в США). Тогда Зеленский упоминал об открытии уголовного производства по факту этих записей.

“О Порошенко-Байдене – да, я слышал. Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято как госизмена, квалифицировано это уголовное дело. Это к правоохранителям”, — заявил тогда Зеленский.

“Пленки Деркача” и реакция США

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет корни в России. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который недавно был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить наши страны.

Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе председатель контрразведки напомнил о публикации Украинский нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.

По данным СМИ, украинский нардеп Андрей Деркач, которого обвиняют в содействии Кремлю с вмешательством в выборы в США 2020 года, имел команду лоббистов в Вашингтоне.

В сентябре США ввели санкции против лиц, связанных с российской “фермой троллей” — так называемым Агентством интернет-исследований, которое, как считается, спонсируют компании “повара Путина” — бизнесмена Пригожина. В санкционный список попал украинский нардеп Андрей Деркач.