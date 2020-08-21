Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в нашей стране есть лаборатории, производственные мощности которых позволяют массово изготавливать вакцину от коронавируса.

Об этом он сказал во время поездки в Николаевскую область.

На сегодняшний день Министерство охраны здоровья ведет переговоры со странами, которые разрабатывают вакцины, чтобы обеспечить ее поставки в Украину.

“Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К медикам ученым – нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить”, – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, производство вакцины покроет как внутренние потребности украинцев, так и обеспечит потребности и других стран.

Россия утверждает, что произвела “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также в ряде европейских стран и учреждениях здравоохранения выразили свое недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.