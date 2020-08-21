Об этом он сказал во время поездки в Николаевскую область.
На сегодняшний день Министерство охраны здоровья ведет переговоры со странами, которые разрабатывают вакцины, чтобы обеспечить ее поставки в Украину.
“Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К медикам ученым – нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить”, – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, производство вакцины покроет как внутренние потребности украинцев, так и обеспечит потребности и других стран.
Россия утверждает, что произвела “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также в ряде европейских стран и учреждениях здравоохранения выразили свое недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- Представительница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасная и эффективная.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Американская сторона отказалась принимать помощь от России в разработке вакцины от коронавируса, так как не считает значимыми достижения коллег в этой отрасли.