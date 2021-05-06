В Україні реалізуються важливі реформи у різних сферах, на які країна чекала багато років і про необхідність яких попередні представники влади лише говорили.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з Блінкеном у Києві.

Кореспондентка BBC поставила Зеленському та Блінкену кілька запитань. Зокрема, вона запитала про вплив адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані на “відкат” антикорупційних реформ в Україні та ситуацію зі зміною глави “Нафтогазу”.

На запитання про ситуацію навколо НАК Нафтогаз України президент Зеленський спочатку уточнив у журналістки, який стосунок до цього має Руді Джуліані.

“Про Джуліані. Ви запитували як він вплинув на “Нафтогаз?” — уточнив Зеленський.

Після того, як журналістка уточнила, що запитання про можливий вплив Руді Джуліані на “відкат” реформ в Україні та запитання про зміну голови НАК між собою не пов’язані, президент Зеленський прокоментував ситуацію з реформами в Україні.

“Я не знаю, наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того, скільки було до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Важливо не говорити про Антикорупційний суд, а його запровадити, і він повинен працювати. Саме це було зроблено за моєї каденції. Раніше його не існувало… Багато різних напрацювань, багато важливих законів, на які чекала наша країна. Це і закон про водний транспорт, фундаментальний, це і банківський закон — фундаментальна реформа. Багато всього зроблено, тому я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду тільки вперед”, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він зазначив, що в Україні розпочалася реалізація земельної реформи, про потребу в якій говорили впродовж 30 років незалежності, але за попередньої влади вона так і не була впроваджена.

Зеленський також заявив, що саме за його каденції в Україні почав працювати Антикорупційний суд, триває конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається перезавантаження Конституційного Суду України, який “працював проти народу України”.

“Багато всього зроблено, тому ніякого відкату назад. Я йду тільки вперед”, – підкреслив глава держави.

Зі свого боку Блінкен зазначив, що ухвалення законів важливе, але не менш важливим є їх виконання. Він додав, що обговорювалися ще питання “Нафтогазу”, реформування судової влади та Служби безпеки.

“Перед Україною стоять два виклики: один ззовні, від Росії. Крім того, є загроза зсередини – це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу. Ці два елементи взаємопов’язані, тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свій інтерес проти інтересів українського народу”, – сказав держсекретар.

Нагадаємо, що раніше спецпредставник Держдепартаменту щодо України Курт Волкер заявив, що п’ятий президент Петро Порошенко зробив більше реформ, ніж хто-небудь інший в Україні за останні 20 років.