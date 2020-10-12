Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в Конституции, которых хочет Россия для возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, пока невозможны. Это в том числе касается закона об особом статусе Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

При этом президент отметил, что все-таки готов на эти условия РФ.

“Что касается тех разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, относительно того, что подписал господин Порошенко, да, они есть, и все знают — и госпожа Меркель, и господин Путин — я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе — это изменения в Конституцию согласно децентрализации. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны”, – сказал Зеленский.

Также он считает, что передача границ украинской власти после выборов – это неправильно, потому что Украина не сможет обеспечить выборы на Донбассе, пока там есть вооруженные люди.