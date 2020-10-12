Об этом он рассказал в интервью BBC.
При этом президент отметил, что все-таки готов на эти условия РФ.
“Что касается тех разногласий, которые есть и у меня, и в нашем обществе, относительно того, что подписал господин Порошенко, да, они есть, и все знают — и госпожа Меркель, и господин Путин — я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе — это изменения в Конституцию согласно децентрализации. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны”, – сказал Зеленский.
Также он считает, что передача границ украинской власти после выборов – это неправильно, потому что Украина не сможет обеспечить выборы на Донбассе, пока там есть вооруженные люди.
- 16 сентября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Переговоры длились около семи часов.