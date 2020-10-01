Об этом шла речь на брифинге президента во время его визита в Ровенскую область.

“Сейчас мы видим социологию, какое влияние, вся эта политическая эйфория, политический этот цирк местной власти… Как им сложно терять свою власть или не терять. Я не понимаю, зачем они это делают, за исключением своих рейтингов. И поэтому началась эта вся волна политическая вот и все… Они хотят, чтобы они нравились всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но вы знаете, ну, мы видим с вами более 4 тысяч (больных COVID-19 за сутки — ред.), вот и все. Более 4 тысяч — это игрушки, которые в десять раз, более чем на тысячу процентов увеличили количество заболевших”, — заявил он.

При этом Зеленский добавил, что рост количества пациентов, которым диагностировали COVID-19, наблюдается по всей Европе. Но это, по его мнению, не показатель, и надо, чтобы ситуация в стране была лучше.

Ранее Зеленский заявил, что если бы не местные выборы, количество больных COVID-19 было бы меньше.