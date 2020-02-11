Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил генерал-майора СБУ Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от выполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Об этом говорится в указе Президента.

Новым указом Зеленский внес изменения к старому от 19 июня 2019 года.

В указе Зеленского говорится “уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую”.

Валерия Лутковская, экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека, отвечала за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе в Минске, заменив Ирину Геращенко. Она занимала эту должность с июня 2019 года.

Добавим, Геннадий Кузнецов – генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014-23 января 2015).