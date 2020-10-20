Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму нашей страны с Европейским Союзом ничто не угрожает.

Об этом он проинформировал, выступая с посланием в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Зеленского, на Украину на международной арене начали смотреть “по-новому”.

“Четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничто не угрожает. Кто бы там что ни говорил. Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же – как со Всемирным банком и ЕБРР”, – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим глава государства упомянул недавний саммит Украина-ЕС, который прошел в Брюсселе.

“Все эксперты отмечают, что нынешний саммит Украина-ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так ярко и предметно подчеркивают партнерство Украины и Европы. Отмечают наши успехи, в частности ощутимый прогресс выполнения Соглашения об ассоциации, все предпосылки для “промышленного безвиза”, Соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС, углубление интеграции украинских рынков с европейскими”, – заявил Зеленский.

“Вместе с Польшей и Литвой мы основали “Люблинский треугольник”. Это платформа экономического, политического и социального взаимодействия, которая сделает наши страны крепче”, – добавил он.

Зеленский также выразил мнение, что на международном уровне исчезла фраза “мир устал от Украины”.

“Мы предоставили имиджу нашего государства новое содержание. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно – равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку, и надеется прежде всего на себя. Потому что понимает, что никто за нас не воплотит преображения, никто за нас не построит успешную страну”, – считает Зеленский.