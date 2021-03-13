Президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику о том, что политика страны изменилась после смены президента Соединенных Штатов.

Об этом шла речь в очередном видеообращении Главы государства.

Зеленский прокомментировал недавнее принятие Советом нацбезопасности и обороны проекта Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Также он упомянул о начале расследования обстоятельств принятия “харьковских соглашений”, которые дали возможности для аннексии Крыма.

Он отметил, что это — не исчерпывающий список запланированных шагов, и что эта активность в вопросах защиты государственных интересов не связана со звонками международных партнеров.

“Все это далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мер, которые будут приняты государством в недалеком будущем. Подчеркиваю: приняты нашим государством, по нашему решению, согласно нашему долгу. А не потому, что нам кто-то позвонил”, — сказал Зеленский “В дополнительной мотивации, в частности, от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке — да. И за нее мы всегда будем благодарны. Но в первую очередь мы сами должны себя защищать”, — добавил он.