Об этом шла речь в очередном видеообращении Главы государства.
Зеленский прокомментировал недавнее принятие Советом нацбезопасности и обороны проекта Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Также он упомянул о начале расследования обстоятельств принятия “харьковских соглашений”, которые дали возможности для аннексии Крыма.
Он отметил, что это — не исчерпывающий список запланированных шагов, и что эта активность в вопросах защиты государственных интересов не связана со звонками международных партнеров.
“Все это далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время. И далеко не окончательный список мер, которые будут приняты государством в недалеком будущем. Подчеркиваю: приняты нашим государством, по нашему решению, согласно нашему долгу. А не потому, что нам кто-то позвонил”, — сказал Зеленский
“В дополнительной мотивации, в частности, от наших партнеров, я не нуждаюсь. В поддержке — да. И за нее мы всегда будем благодарны. Но в первую очередь мы сами должны себя защищать”, — добавил он.
- Заметим, что за последние 2 месяцев Совет нацбезопасности принимал много решений, которые были положительно приняты обществом.
- В частности, были введены санкции против телеканалов “112 Украина”, Zik, NewsOne Тараса Козака, связанного с кумом Путина Виктором Медведчуком. Кроме этого, были введено санкции против семьи Медведчука и бизнеса, который ей принадлежит. В санкционный список попали офицеры-предатели.
- Потому как эта активность совпала по времени с вступлением в должность 46-го президента США Джо Байдена, действующую власти упрекают в том, что эти события могут быть связаны. В частности, нередко можно услышать упоминание “звонков Байдена”, хотя официально телефонного разговора между президентами не было.