Несмотря на 6-7 тысяч больных коронавирусом COVID-19 ежедневно, власти сейчас не планируют вводить в Украине строгий карантин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью четырем телеканалам – “Украина”, “1+1”, “Интер” и ICTV. Заявление главы государства по карантину опубликовано на сайте “ТСН”.

В ходе интервью Зеленский выразил уверенность, что жесткие карантинные ограничения могут полностью остановить украинскую экономику.

Глава государства также заверил, что вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в данный момент уделяется максимум усилий.

Кроме того, Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса. По его словам, разработкой такой вакцины занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.

“Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтвержденная вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае”, — подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что всего лишь несколько дней тому назад, 19 октября, на встрече с религиозными лидерами Зеленский допускал введение жесткого карантина. Он отмечал, что “если будет больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно”, власти “будут вынуждены вводить жесткий карантин”, так как ситуация будет “критической для медицинской системы Украины”.

При этом Зеленский тогда признавал, что в таком случае “остановится экономика нашей страны”.