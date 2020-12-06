Об этом он заявил во время торжеств на территории Мариинского дворца по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

По его словам, в этом году бюджет на оборону стал наибольшим за время независимости Украины.

“Вооруженные силы Украины получают новую и модернизированную оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на кризисные времена, финансирование не уменьшится ни на гривню. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и безопасности своей страны”, – отметил глава государства.

Он также отметил, что одним из приоритетов остается наращивание боеспособности Военно-морского флота.