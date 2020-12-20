Президент Владимир Зеленский заявил, что олигарх Игорь Коломойский никоим образом не может влиять на политику Национального банка Украины (НБУ).

Об этом Зеленський заявил в интервью для The New York Times.

“Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая Коломойского, сегодня не может влиять. Национальный банк является независимым. Монетарная политика и вообще политика Национального банка на сегодня независимы. Они имеют полную поддержку от меня”, – сказал президент.

В пример того, что НБУ независимый президент привел закон, который делает невозможным внешние воздействия на НБУ.

“Мы приняли очень сложный закон о невозможности влияния извне на банковский сектор. Дал он нам очень сложно, принимали его очень долго”, – отметил президент.

Что касается скандальных заявлений Коломойского относительно курса Украины, то, по словам Зеленского, это все лишь личная позиция Коломойского.

“Игорь Коломойский не является президентом. И выступать от Украины, от имени президента Украины, от правительства Украины он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов”, – сказал глава государства.