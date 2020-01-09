Соответствующее видео разместили на канале Офиса Президента.

Зеленский отметил, что утро 8 января стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира, назвав имена погибших 11 украинцев.

Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

“Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран”, – заявил Президент.

Он сообщил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек. Это представители Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

“Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей “черных ящиков”. В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев”, – сказал Президент.

Также он напомнил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана, а также запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Зеленский призвал не развивать различные конспирологичные теории и домыслы о трагедии.

“Понятно, что все мы хотим, как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий… Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость”, – резюмировал Президент.