Об этом Зеленский рассказал в интервью “Украинской правде”.

“Сначала они (чиновники — ред.) начали прятаться от СМИ. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook… Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история”, — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он тогда встретился с премьером Алексеем Гончаруком и сказал: “Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?”.

Президет отметил, что некоторые министры поняли требование, а некоторые — нет: “Реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им “класс”. А что происходит на улицах никого не интересует”.