Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Зеленский отметил, что сейчас украинская сторона предложила и согласовала один участок из необходимых трех. При этом он добавил, что в ближайшее время Украина проинформирует других участников нормандского формата о смысле секторального разведения.
“Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника”, – пояснил президент.
- Ранее Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки.
- Накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского.