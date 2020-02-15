Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Зеленский отметил, что сейчас украинская сторона предложила и согласовала один участок из необходимых трех. При этом он добавил, что в ближайшее время Украина проинформирует других участников нормандского формата о смысле секторального разведения.

“Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника”, – пояснил президент.