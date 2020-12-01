Соответствующее заявление он сделал по случаю 29-й годовщины Всеукраинского референдума о независимости.

“Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово “Независимость” следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, как много она для нас значит”, – подчеркнул Зеленский на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что ровно 29 лет тому назад, 1 декабря 1991 года, состоялся Всеукраинский референдум, “на котором более 90% граждан сказали независимой Украине “да”.

“Более 28 млн голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: “Мы хотим и будем жить в своем государстве – в свободной Украине”. Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий”, – отметил глава государства.

Зеленский призвал украинцев задуматься об этом и “помнить каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему “Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?”.

“Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого свои усилия”, – подытожил Зеленский.