О такой идее главы государства проинформировали в пресс-службе Кабинета Министров. Кроме того, ее озвучил в Facebook министр КМУ Олег Немчинов.

В Кабмине называют эту идею “деконцентрацией органов исполнительной власти”. Ее обсуждали во время недавнего заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

По словам Немчинова, Зеленский предложил перенести центральные органы исполнительной власти из Киева в “областные центры или центры территориальных общин” в течение уже ближайших двух лет.

“Президентом Украины инициировано введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти – то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) – в течение ближайших двух лет. Секретариат Кабинета Министров Украины разработал и представил предложения по такому перемещению”, – отметил Немчинов.

Он также перечислил “преимущества деконцентрации”:

• завершение концентрирования центральных органов власти в Киеве даст возможность равному развитию регионов;

• повышение благоустройства в регионах;

• приближение процесса формирования и реализации политик к людям;

• уменьшение нагрузки на Киев;

• создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышение внутренней трудовой миграции;

• стимулирование экономического развития регионов;

• ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.

О каких именно “центральных органах исполнительной власти” говорится, Немчинов не уточнил.

Согласно указу президента Украины “О системе центральных органов исполнительной власти” от 1999 года, “высшим органом в системе органов исполнительной власти является Кабинет Министров Украины, который направляет и координирует работу министерств, других органов исполнительной власти”.

А в систему центральных органов исполнительной власти Украины входят: министерства, государственные комитеты (государственные службы) и центральные органы исполнительной власти со специальным статусом. При этом министерство является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти.

Например, к центральным органам исполнительной власти со специальным статусом относятся: Антимонопольный комитет Украины, Фонд государственного имущества Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и другие (согласно действующему закону “О центральных органах исполнительной власти”).