Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти: про національний спротив, а також щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Йдеться про проєкти законів № 5557 “Про основи національного спротиву” та № 5558 “Про внесення зміни до статті 1 закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв’язку із прийняттям закону “Про основи національного спротиву”.

Обидва документи визначені як невідкладні.

Законопроєкт про національний спротив “врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву, що є невід’ємною складовою всеохоплюючої оборони держави на всій території України”.

Документ спрямований на вирішення наступних завдань: 1) формування в Україні національного спротиву; 2) максимально широкого залучення населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави; 3) визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву; 4) встановлення порядку організації, підготовки та ведення територіальної оборони і руху опору; 5) унормування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань національного спротиву тощо.

Ключові положення законопроєкту:

1. Складовими національного спротиву є: територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву.

2. Завданнями територіальної оборони є: участь у посиленні охорони та захисті державного кордону; участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій; участь у підготовці громадян України до національного спротиву; участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів держвлади, місцевого самоврядування та органів військового управління; участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій; здійснення заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій; участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами тощо.

3. Завданнями руху опору є: формування осередків такого руху та набуття ними відповідних спроможностей; перешкоджання діям військ (сил) агресора (противника); участь у проведенні спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) операцій.

4. Завданнями підготовки українців до національного спротиву є: військово-патріотичне виховання; підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій тощо.

5. У складі Збройних Сил України діятимуть Сили територіальної оборони, на які покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони.

6. Паралельно територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади, добровольчі формування територіальних громад) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони).

7. Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме президент України, а безпосереднє – головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони.

8. Керівництво рухом опору буде здійснюватися через командувача Сил спеціальних операцій.

Закон планується ввести у дію з 1 січня 2022 року.

У законопроєкті про чисельність ЗСУ прописано, що в зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони пропонується збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 тисяч військовослужбовців (до 215 тисяч військовослужбовців).

Загалом же пропонується затвердити чисельність ЗСУ “у кількості, яка не перевищує 261 тис. осіб, у тому числі 215 тис. військовослужбовців”.

Зараз чисельність ЗСУ затверджена “у кількості, яка не перевищує 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців”.

У мирний час в Силах територіальної оборони служитимуть контрактники та офіцери-призовники, а в особливий період – також військовозобов’язані та резервісти.