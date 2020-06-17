Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде освободить в 2020 году выпускников школ от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Об этом свидетельствует законопроект № 3669, поданный президентом сегодня, 17 июня.

Отмечается, что целью принятия этого документа является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

“Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации”, – говорится в законопроекте.

При этом, соискатели образования имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Законопроект определен президентом как неотложный.

Напомним, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.