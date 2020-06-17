Об этом свидетельствует законопроект № 3669, поданный президентом сегодня, 17 июня.
Отмечается, что целью принятия этого документа является минимизация рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся (студентов), которые завершают получение полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.
“Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации”, – говорится в законопроекте.
При этом, соискатели образования имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.
Законопроект определен президентом как неотложный.
Напомним, ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.
- Кабинет Министров принял решение перевести в онлайн-формат пробное внешнее независимое тестирование 15 и 17 июня. Участникам пробного ВНО вернут деньги.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что эпидемиологическая ситуация в Украине сейчас позволяет провести основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) в запланированный срок. Но окончательное решение будет принято 20 – 22 июня.
- Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет никаких оснований.