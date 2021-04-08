Зеленский предложил отправлять политиков на передовую к бойцам на Донбассе

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности. За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество прицельных обстрелов со стороны оккупантов, и, соответственно, погибших и раненых защитников Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций против Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.

Во время визита в зону ООС 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала текущего года погибли 26 украинских военных.

Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.

Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.