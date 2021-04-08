Covid-19 Украина

обновлено 09.04.2021 в 02:02

Всего:

1803998 (+19419)

Болеют:

384153 (+19419)

Выздоровели:

1383883 (+10032)

Умерло:

35962 (+464)

09 апреля

02:00 Количество мигрантов, попавших на территорию США, за месяц увеличилось на 71%
01:46 Зеленский предложил отправлять политиков на передовую к бойцам на Донбассе
01:31 В Норвегии нашли тело мужчины, который умер 9 лет назад
01:14 Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
01:07 В работе Instagram снова произошел сбой
00:24 Sony показала тизер новых «Охотников за привидениями»

08 апреля

23:46 Как создавали «Улицу Сезам»: появился трейлер документального фильма
23:28 Хомчак рассказал, насколько серьезна ситуация на Донбассе и границе с РФ
23:03 В Белом доме обеспокоены количеством российских войск на границе с Украиной
22:59 Степанов: Три региона Украины выведут из «красной» зоны
22:58 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
22:26 США внесли в «черный список» семь китайских компаний
22:11 В Днепре успешно прооперировали пожилую онкобольную лягушку
21:59 Еврокомиссия одобрила проект решения о Совместном авиационном пространстве с Украиной
21:34 Порошенко требует в первую очередь сделать прививки бойцам в ООС и резервистам
21:19 Майк Пенс получит $2-3 млн гонорара за две книги мемуаров
21:16 Судью Чауса могли похитить с целью дискредитации экс-главы ГУР МО Бурбы: детали операции
20:45 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 8 апреля
20:39 Норвежская принцесса собирается переехать в США к своему возлюбленному – шаману
20:26 Более 100 стран получили COVID-вакцину через программу COVAX
20:07 В Австралии рекомендовали вакцину Pfizer для граждан до 50 лет
19:36 Брэд Питт выпустил совместную коллекцию с Brioni: видео
19:32 СБУ задержала боевика «ЛНР», который устроился на работу в МВД
19:17 «Исцеляющие способности Росомахи не спасут меня от COVID»: Хью Джекман получил первую дозу вакцины
18:58 В ВСУ прокомментировали вероятное участие Оксаны Антонюк в «Славянском базаре»
18:42 Стала известна дата начала съемок пятого сезона сериала «Корона»
18:35 Редкий экземпляр первого комикса о Супермене продан за рекордные $3,25 млн
18:08 Порошенко передал кислородные концентраторы в больницу в Киевской области
17:41 В Германии для маленькой альпаки-инвалида сделали специальную коляску: фото

Зеленский предложил отправлять политиков на передовую к бойцам на Донбассе

Представители власти должны регулярно посещать передовые позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях, чтобы поддерживать наших защитников, особенно когда на линии соприкосновения наблюдается обострение.

Пятница, 9 апреля 2021, 01:46

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс.

“Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важное понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди – герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну? ” – сказал глава государства.

Президент отметил, что сегодня наблюдается обострение ситуации безопасности в районе проведения операции Объединенных сил. Так, по позициям украинских военных ведут огонь вражеские снайперы, что приводит к потерям и травмированиям наших воинов.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности. За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество прицельных обстрелов со стороны оккупантов, и, соответственно, погибших и раненых защитников Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций против Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.

Во время визита в зону ООС 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала текущего года погибли 26 украинских военных.

Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.

Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.

  • За последние дни руководство страны проинформировало об обострении на Донбассе ВеликобританиюКанаду и другие страны.
  • В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, который, в том числе, касался обострения ситуации на Донбассе. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
Теги: бойовики на Донбасі, Владимир Зеленский

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook