Президент України Володимир Зеленський закликав Захід підтримати оновлення "нормандського формату" та запросити до участі у переговорах США, Велику Британію та Канаду. Також він відкинув пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести переговори з ватажками "Л/ДНР".

Про це український президент сказав в інтерв’ю британському виданню Financial Times.

Зокрема, Зеленський зазначив, що Мінський процес для досягнення миру на Донбасі має бути “більш гнучким”.

“Зараз я беру участь в процесі, який був розроблений до мене. Мінський процес в цій ситуації має бути більш гнучким. Він повинен служити цілям сьогоднішнього дня, а не минулого”, – сказав Зеленский.

За його словами, є два варіанти: змінити Мінський формат або використовувати інший.

“Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми щодня втрачаємо людей”, – зазначив президент.

Він також закликав розширити “нормандську групу”: на його думку, до переговорів мають долучитись не лише Сполучені Штати, а й Велика Британія та Канада.

Зеленський привітав перспективу зустрічі між президентами Володимиром Путіним і Джо Байденом після того, як президент США запросив свого російського колегу на переговори цього місяця.

“Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, бо якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий”, – сказав президент України.

Натомість він відкинув пропозицію Путіна провести переговори за участю ватажків самопроголошених “республік” “Л/ДНР”.

“Я не збираюся розмовляти з терористами, в моєму становищі це просто неможливо”, – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним і додав, що його хвилює не місце проведення переговорів, а їхній зміст.