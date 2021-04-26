Про це український президент сказав в інтерв’ю британському виданню Financial Times.
Зокрема, Зеленський зазначив, що Мінський процес для досягнення миру на Донбасі має бути “більш гнучким”.
“Зараз я беру участь в процесі, який був розроблений до мене. Мінський процес в цій ситуації має бути більш гнучким. Він повинен служити цілям сьогоднішнього дня, а не минулого”, – сказав Зеленский.
За його словами, є два варіанти: змінити Мінський формат або використовувати інший.
“Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми щодня втрачаємо людей”, – зазначив президент.
Він також закликав розширити “нормандську групу”: на його думку, до переговорів мають долучитись не лише Сполучені Штати, а й Велика Британія та Канада.
Зеленський привітав перспективу зустрічі між президентами Володимиром Путіним і Джо Байденом після того, як президент США запросив свого російського колегу на переговори цього місяця.
“Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, бо якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий”, – сказав президент України.
Натомість він відкинув пропозицію Путіна провести переговори за участю ватажків самопроголошених “республік” “Л/ДНР”.
“Я не збираюся розмовляти з терористами, в моєму становищі це просто неможливо”, – наголосив Зеленський.
Президент заявив, що хоче провести власну двосторонню зустріч із Путіним і додав, що його хвилює не місце проведення переговорів, а їхній зміст.
- Нагадаємо, через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося 7 квітня.
- Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 14 квітня, відбулося чергове засідання на рівні голів делегацій ТКГ, в центрі уваги також було питання щодо повного та всеосяжного припинення вогню.
- 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші, підготовлений Україною. Обговорення документу триває.
- Також 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
- Володимир Путін, коментуючи пропозицію про зустріч від президента України Володимира Зеленського заявив, що для “обговорення проблем Донбасу” керівництво України повинно зустрічатися з ватажками “ЛНР” і “ДНР”, а “вже потім обговорювати їх з представниками третіх країн”.