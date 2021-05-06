Про це глава держави поінформував під час спільної прес-конференції із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

У Зеленського запитали, чи обговорювалася під час перемовин можливість його зустрічі з Байденом.

У відповідь він повідомив, що вже запросив американського лідера відвідати Україну.

“Я запросив президента США приїхати з офіційним візитом в Україну цього року, в рік 30-річчя нашої незалежності. Я не знаю, в якому форматі може статися ця зустріч. Це залежить від двох країн. Запрошення від нашої країни президент Сполучених Штатів отримав. Я вірю, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн”, – наголосив Зеленський.

Він також назвав зустріч із державним секретарем США змістовною і висловив думку, що 2021 рік “буде фундаментальним” для відносин України та США.

“Ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин України та США. В цей рік буде важлива наша Кримська платформа, перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострову. Я запросив президента США та віце-президента. Ми віримо, що в цей рік США обов’язково будуть з нами і будуть у нас в гостях з офіційними та неофіційними візитами”, – сказав Зеленський.

Ентоні Блінкен, своєю чергою, запевнив, що передасть запрошення Байдену, як тільки повернеться до США. При цьому держсекретар не уточнював, чи можливий візит Байдена цього року. Він зазначив, що наразі Байден не здійснює ніяких міжнародних візитів через пандемію коронавірусу COVID-19.

“Ми знайдемо відповідний час, коли зможемо приїхати до України. Як ви знаєте, ми говорили про те, що у нас є виклики, які стосуються COVID-19. І тому досить складно приїжджати з візитами. Президент Байден, можливо, найближчим часом зможе виїздити з країни з візитами і повернеться до України, коли зможе”, – заявив Блінкен.

(На відео – з 12:40)