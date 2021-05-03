Зеленський запросив Дуду доєднатися до саміту Кримської платформи

Про це йшлося на спільному брифінгу президентів під час візиту Зеленського до Варшави.

Як сповіщалося, 3 травня у Варшаві відбуваються зустрічі президентів п’яти країн — Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України. За підсумками зустрічі Зеленський та Дуда повідомили, що перемовини між ними стосувалися, зокрема, безпекової ситуації в Україні.

“Ми обговорили найважливіші поточні проблеми, першою чергою пов’язані з безпекою України, ситуацією на сході України, проблемою Криму, окупованого росіянами, окупованими Донецькою та Луганською областями, наявністю та кількістю передислокованих там російських військових частин з різних куточків Росії”, — сказав Дуда.

Своєю чергою Зеленський повідомив, що запросив Дуду на саміт Кримської платформи, і той прийняв цю пропозицію.

“Я, дійсно, запросив. Пан президент сказав, що буде. Я дуже чекаю на нього із першою леді — пані Агатою на першому саміті Кримської платформи, у дні 30-річчя нашої незалежності. Це буде перший важливий саміт, де будуть тільки наші друзі і партнери, саміт пов’язаний з деокупацією українського півострова Крим”, — сказав він.