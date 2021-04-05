Covid-19 Украина

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Зеленский пригласил катарские компании присоединиться к проектам «Большого строительства»

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Катар пригласил местные компании присоединиться к проектам «Большого строительства».

Понедельник, 5 апреля 2021, 17:45

Этот вопрос Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Офис президента.

“Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества”, – пишет пресс-служба ОП.

В частности, во время встречи речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине – строительства дорог и мостов.

“Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам “Большого строительства” уже в этом году”, – сказал Зеленский.

Кроме этого, президент сообщил о подписании двух коммерческих контрактов.

“Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также 2 коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества”, – написал он в Twitter.

  • Ранее Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕРББ) подписали кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту на ремонт и строительство дорог.
  • Народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий заявил, что на “Большое строительство” дорог в 2020 году потратили 120 миллиардов гривен, за которые отремонтировали 4000 километров дорог, а в 2018 году отремонтировали 3800 км дорог за 40 млрд грн.
  • Также эксперт, член волонтерского десанта Минобороны 2014-2016 годов Нелли Стельмах заявила, что строительная компания ООО “ПБС”, которая входит в орбиту партнера олигарха Коломойского Александра Шевченко, на дорожных подрядах в рамках “Большого строительства” значительно завышала расценки на материалы и работы.
Теги: Большое строительство, Владимир Зеленский, Катар

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