Зеленский пригласил катарские компании присоединиться к проектам «Большого строительства»

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Катар пригласил местные компании присоединиться к проектам «Большого строительства».

Этот вопрос Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Офис президента.

“Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества”, – пишет пресс-служба ОП.

В частности, во время встречи речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине – строительства дорог и мостов.

“Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам “Большого строительства” уже в этом году”, – сказал Зеленский.

Кроме этого, президент сообщил о подписании двух коммерческих контрактов.

“Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также 2 коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества”, – написал он в Twitter.