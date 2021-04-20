Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду за квотою президента.

Про це повідомляється на сайті Глави держави.

У вівторок, 20 квітня, Зеленський підписав указ № 167/2021 “Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України”.

Відповідно до указу, очільник Офісу президента Андрій Єрмак має у десятиденний строк внести пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії.

Також Зеленський ухвалив визнати таким, що втратив чинність, указ п’ятого президента Петра Порошенка, яким було затверджено склад аналогічної комісії у 2017 році.