Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 26 января, СНБО принял решение по законопроекту, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал президенту подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.

27 января Зеленский подписал указ №26/2021, которым ввел решение СНБО в действие. Соответствующий законопроект №4651 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления” уже зарегистрирован в парламенте.

Текст законопроекта по состоянию на 18:00 27 января на сайте парламента отсутствует.

Что предлагают?

Согласно сообщению на сайте президента, предлагаются изменения в две статьи Уголовного Кодекса (366-2, 366-3). Речь идет о таких изменениях:

366-2 УК

Как сейчас: Сейчас статья 366-2 УК устанавливает, что за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, если они отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 094 500 грн — 8 756 000 гривен по состоянию на январь 2021), предусмотрены:

или штраф 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42,5-51 тысяч гривен);

или общественные работы на срок 150-200 часов;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За умышленное внесение недостоверных сведений более чем 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрены

или штраф на 3000-5000 НМДГ (51-85 тысяч гривен);

или 150-240 часов общественных работ;

или ограничением свободы на срок до двух лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То есть независимо от суммы, на которую субъект декларирования солгал, ему грозят только штраф в разы меньше это суммы, общественные работы или ограничение свободы. Более серьезное наказание не предусмотрено.

Что предлагается: Законопроектом предлагается исправить эту ситуацию, вернув наказание в виде лишения свободы.

Так за ложь на сумму 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 094 500 — 4 378 000 гривен) предлагают:

или штрафовать на 3000-4000 НМДГ (51-68 тысяч гривен);

или назначать 150-240 часов общественных работ;

или ограничивать свободу на срок до 2 лет;

лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То есть сумму штрафа и количество часов общественных работ за ложь в декларации на сумму до 4,4 млн предлагают увеличить, а также добавить наказание в виде ограничения свободы.

Если речь идет о лжи на сумму более 4,4 млн гривен, предлагают:

или штрафовать на 4000-5000 НДМГ (68-85 тысяч гривен);

или назначать 150-240 часов общественных работ;

или ограничивать свободу на срок до 2 лет;

или лишать свободы на тот же срок;

лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

366-3 УК

Как сейчас: Сейчас за непредставление декларации могут назначить наказание в виде:

или штрафа в размере 2000-3000 НДМГ (34-51 тысяч гривен);

или 150-240 часов общественных работ;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Что предлагается:

штрафовать на 2500-3000 НДМГ (42,5-51 тысяч гривен);

назначать общественные работы (150-240 часов);

лишать свободы на срок до 2 лет;

лишать права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Законопроект президента определен как неотложный. Сейчас он на рассмотрении руководства парламента.

О том, что президент готовит новый законопроект по показания за ложь в декларациях или их непредставление, стало известно в декабре.