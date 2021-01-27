Об этом сообщают #Буквы.
Во вторник, 26 января, СНБО принял решение по законопроекту, который предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.
СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал президенту подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный.
27 января Зеленский подписал указ №26/2021, которым ввел решение СНБО в действие. Соответствующий законопроект №4651 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления” уже зарегистрирован в парламенте.
Текст законопроекта по состоянию на 18:00 27 января на сайте парламента отсутствует.
Что предлагают?
Согласно сообщению на сайте президента, предлагаются изменения в две статьи Уголовного Кодекса (366-2, 366-3). Речь идет о таких изменениях:
366-2 УК
Как сейчас: Сейчас статья 366-2 УК устанавливает, что за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, если они отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 094 500 грн — 8 756 000 гривен по состоянию на январь 2021), предусмотрены:
- или штраф 2500-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42,5-51 тысяч гривен);
- или общественные работы на срок 150-200 часов;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
За умышленное внесение недостоверных сведений более чем 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрены
- или штраф на 3000-5000 НМДГ (51-85 тысяч гривен);
- или 150-240 часов общественных работ;
- или ограничением свободы на срок до двух лет;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
То есть независимо от суммы, на которую субъект декларирования солгал, ему грозят только штраф в разы меньше это суммы, общественные работы или ограничение свободы. Более серьезное наказание не предусмотрено.
Что предлагается: Законопроектом предлагается исправить эту ситуацию, вернув наказание в виде лишения свободы.
Так за ложь на сумму 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 094 500 — 4 378 000 гривен) предлагают:
- или штрафовать на 3000-4000 НМДГ (51-68 тысяч гривен);
- или назначать 150-240 часов общественных работ;
- или ограничивать свободу на срок до 2 лет;
- лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
То есть сумму штрафа и количество часов общественных работ за ложь в декларации на сумму до 4,4 млн предлагают увеличить, а также добавить наказание в виде ограничения свободы.
Если речь идет о лжи на сумму более 4,4 млн гривен, предлагают:
- или штрафовать на 4000-5000 НДМГ (68-85 тысяч гривен);
- или назначать 150-240 часов общественных работ;
- или ограничивать свободу на срок до 2 лет;
- или лишать свободы на тот же срок;
- лишать права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
366-3 УК
Как сейчас: Сейчас за непредставление декларации могут назначить наказание в виде:
- или штрафа в размере 2000-3000 НДМГ (34-51 тысяч гривен);
- или 150-240 часов общественных работ;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Что предлагается:
- штрафовать на 2500-3000 НДМГ (42,5-51 тысяч гривен);
- назначать общественные работы (150-240 часов);
- лишать свободы на срок до 2 лет;
- лишать права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Законопроект президента определен как неотложный. Сейчас он на рассмотрении руководства парламента.
О том, что президент готовит новый законопроект по показания за ложь в декларациях или их непредставление, стало известно в декабре.
- Как известно, 27 октября Конституционный суд признал неконституционным ряд положений закона “О предупреждении коррупции” и статью УК 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложные сведения в декларациях. Признанного виновным по этой статье могли лишить свободы сроком до двух лет.
- 4 декабря Верховная Рада проголосовала за возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Этот законопроект неоднократно назвали компромиссным, ведь теперь за такие деяния декларантам, которыми являются и народные депутаты, угрожают только штрафы и ограничения свободы.
- Нацагентство по предупреждению коррупции раскритиковало этот закон, заявив, что парламент определил такие деяния не преступлениями, а уголовными проступками, и позволил скрывать имущество. НАПК призвал Зеленского ветировать закон, но он не сделал этого.