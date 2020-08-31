Президент Владимир Зеленский заявил, что пока что нет оснований для роспуска Верховной Рады.

Об этом он заявил в своем выступлении на внеочередном съезде партии “Слуга народа”.

“Год назад – в первый день вашей (нашей) работы под куполом я сказал, что эта Верховная Рада точно войдет в историю. Правда есть два варианта: как Парламент, который сделал все, что не сделали все политики за 28 лет, или – как парламент, который просуществовал меньше всего. Можно сказать, что вы прошли первый путь? Пока нет. Но ключевое слово – пока. Можно сказать, что вы движетесь к другому сценарию? Пока тоже нет, слава Богу. Но ключевое – пока что”, – сказал Зеленский.

Он также отметил, что впереди еще очень много работы, и политсила должна выполнить все, что обещала.

“Но многое и не сделано, поэтому расслабляться рано”, – добавил Президент.

Зеленский также добавил, что монобольшинство “есть, и оно существует”.

“Да, некоторые люди забыли, зачем они сюда попали, но они – микробы в вашем здоровом организме”, – отметил Зеленский.