Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Соответствующий указ №107 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

“В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю … утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну – Генерального прокурора”, – говорится в указе.

Документ был подписан Зеленским 24 марта и вступает в силу со дня его опубликования.

17 марта Верховная Рада Украины поддержала назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора по представлению президента Владимира Зеленского.

До этого Венедиктова несколько месяцев исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований, а ранее была нардепом от “Слуги народа”.