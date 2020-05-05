Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ он подписал 5 мая 2020 года.

В частности, украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994 – 2005 годах Леонид Кучма.

Его первым заместителем стал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а заместителем – глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Мережко.

Представителем в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам стала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко, представителем в рабочей подгруппе по политическим вопросам – председатель комитета Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин, представителем в рабочей подгруппе по вопросам безопасности – заместитель министра обороны Александр Полищук, представителем в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам – председатель комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова.

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

При этом, на Министерство иностранных дел возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Ирина Геращенко отметила, что официальное введение в переговорную группу представителей исполнительной власти – это продолжение легитимизации “республик”.

“Мой комментарий очень прост – это продолжение легитимизации “республик”, новый шаг к реализации сценария Кремля о “прямом диалоге с Донецком и Луганском”. Почему? Потому что в переговорную группу официально вводятся представители исполнительной власти на уровне вице-премьера и заместителей министров. Тем самым поднимая статус так называемых “представителей” ОРДЛО, которые сидят в Минске как приглашенные, а не участники. Кстати, представительство россиян там наоборот постепенно снижалось, тактика Кремля – снижать статус, демонстрируя, что москвичи там только модераторы, а не непосредственные участники и ответственные за войну”, – написала она на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, присутствие в Минске руководителей профильных комитетов ВР также позволит РФ и их марионеткам более громко говорить о “согласовании украинского законодательства с ОРДЛО”.

“Нас упорно толкают к местным выборам под дулами автоматов в октябре 2020 года на Донбассе. И это будут псевдовыборы, конечно, но они помогут Москве снять санкции. Зеленский заявил, что он проведет выборы и закончит войну, забыв, что не он ее начинал. Мне обидно, ведь мы оставили преемникам сильную переговорную позицию, и каждый день наблюдаем ослабление Украины, медленное продвижение нарративов Кремля о “внутреннем конфликте”. Жаль, что нынешние участники переговорного процесса или этого не осознают, или делают вид, что не понимают, как подобными идеями и движениями легитимизируют эту тактику Кремля”, – добавила она.