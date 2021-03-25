Об этом сообщили в пресс-службе Офиса главы государства.

Зеленский издал указ №117, которым ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта “О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”.

Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

“Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова, а также основные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной политики и политики безопасности. Также Стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности, нарушенной вследствие пренебрежения Российской Федерацией своими международными обязательствами”, – отметили в ОПУ.

О чем говорится в документе

Согласно Стратегии, формирование в Украине политики деоккупации и реинтеграции Крыма “сочетается с мерами по развитию мира, усилению обороноспособности государства, обеспечению дальнейшего общественно-политического и социально-экономического развития Украины в рамках европейской и евроатлантической интеграции”.

Предпосылками реинтеграции Крыма определены:

• развитие демократических институтов, механизмов обеспечения защиты прав, свобод человека и гражданина;

• развитие экономики Украины, что должно обеспечить постепенное приближение качества жизни в нашей стране к европейским стандартам;

• повышение эффективности государственного управления;

• укрепление обороноспособности государства, улучшение возможностей и развитие Вооруженных Сил Украины;

• повышение уровня национальной устойчивости, предотвращение потенциальных конфликтов;

• постоянная поддержка и развитие контактов социально-гуманитарного, культурного, информационного характера с гражданами Украины, которые проживают в Крыму;

• содействие консолидации украинского общества, формирование патриотического, государственного мировоззрения, сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей украинского народа;

• консолидация международных усилий в целях содействия процессу деоккупации Крыма;

• обеспечение реализации украинцами, проживающими в Крыму, гарантированного Конституцией Украины права на образование.

Среди ключевых принципов Стратегии деоккупации есть следующие:

1. Территория АР Крым и города Севастополя является неотъемлемой частью территории Украины.

2. Украина последовательно всеми средствами противодействует легитимизации Россией попытки аннексии временно оккупированной территории.

3. Украина не признает и не признает результатов так называемых “референдумов и выборов”, проведенных в Крыму с нарушением украинского законодательства и международного права.

4. Украина отмечает приоритетность политико-дипломатических средств решения вооруженного конфликта, развязанного РФ, восстановления и развития мира.

5. Украина оставляет за собой право применения всех предусмотренных международным правом и национальным законодательством средств защиты прав и свобод человека, национальных интересов, восстановления территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы.

6. Украина признает недействительными любые сделки, совершенные физическими и юридическими лицами в оккупированном Крыму с нарушением требований украинского законодательства.

7. Украина не признает принудительного или автоматического получения гражданами Украины, которые проживают в Крыму, гражданства РФ и расценивает это как акт принуждения к украинцам и нарушения международного гуманитарного права.

8. Украина вводит меры в сфере переходного правосудия (в частности по возмещению ущерба из-за агрессии РФ и оккупации), защиты и восстановления нарушенных прав, привлечения к ответственности виновных лиц.

9. Украина отстаивает принцип денуклеаризации и демилитаризации Крымского полуострова.

10. Украина формирует доказательную базу в отношении международных преступлений, которые совершает РФ и ее оккупационная администрация в Крыму.

11. Украина принимает меры по оказанию помощи украинцам, пострадавшим в результате агрессии РФ, временной оккупации Крыма, возмещению причиненного им ущерба.

12. Украина устанавливает с учетом норм международного права основания привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению агрессии РФ, оккупации Крыма (в частности определяет основания для применения амнистии, люстрации).

13. Украина отстаивает позицию по недопущению ослабления персональных специальных экономических и других санкций, введенных в отношении Российской Федерации, ее физических и юридических лиц, а также позицию о необходимости усиления санкционного давления на РФ.

14. Украина применяет особый режим въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее (для обеспечения безопасности граждан, ограждения критически важных объектов инфраструктуры, недопущения распространения террористических и других угроз).

15. Украина принимает необходимые социальные, гуманитарные, образовательные, коммуникационные, правовые, медицинские и другие меры для обеспечения возможности реализации украинцами, проживающими на временно оккупированной территории, их прав и законных интересов на подконтрольной Украине территории.

16. Украина создает условия для роста и укрепления уровня доверия украинцев, проживающих на временно оккупированной территории, к органам госвласти Украины.

“Крымская платформа”

Согласно Стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс по освобождению Крыма и восстановлению на этой территории украинского конституционного строя (основываясь, в частности, на положениях Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах деятельности Крымской платформы).

“Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиты прав и интересов граждан Украины”, – сказано в Стратегии.

Этот документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права, развитию мира и безопасности в Европе.

Теперь Кабинет Министров должен разработать план реализации Стратегии деоккупации Крыма, на основе которого государственные органы Украины подготовят и будут реализовывать соответствующие меры.