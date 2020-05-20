Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что глава его Офиса Андрей Ермак и первый помощник Сергей Шефир не формируют кадровую политику в стране.

Такое заявление он сделал сегодня во время пресс-конференции.

“Ермак, Шефир не занимаются совсем кадровой политикой. Присутствуют ли они, когда мы обсуждаем с премьер-министром некоторые ключевые должности? Могут присутствовать. Они не формируют кадровую политику. Общаюсь ли я с ними по поводу кадровой политики, по поводу той или иной персоны? Да. Провожу ли я собеседования? Проводит в основном премьер-министр, если это касается кадровой политики Правительства. Дальше у нас есть конкурсы”, – отметил Зеленский.

Президент уточнил, что получает справки по кандидатам на должности от правоохранителей, потому что “не знает, что это за люди”.

“Привлечены ли правоохранительные органы по поводу подготовки справок по этим людям, как они попали в конкурс? Да. И Служба безопасности предоставляет помощь. Потому что я не знаю, что это за люди. В существующей системе конкурсов нелегко разобраться. Почему, например, одна и та же десятка людей в одних и тех же конкурсах? И когда я начал разбираться, увидел, что в разных конкурсах одни и те же финалисты”, – рассказал глава государства.

“Поэтому и начали привлекать СБУ и другие правоохранительные органы – только чтобы получить информацию: откуда эти люди”, – добавил он.