Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.

Утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве, где установили композиции из пшеничных колосьев и калины. После этого Зеленский и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг.

“Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен”, – сказал президент.

Напомним, что первая очередь Национального музея Голодомора-геноцида (Мемориал жертв Голодомора) построена в 2008-2010 годах для увековечения памяти миллионов людей, погибших от искусственно созданного в 1932-1933 гг. руководством СССР голода, который стал инструментом осуществления геноцида украинского народа.