Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента України.
Прес-конференція глави держави запланована на 12:00 на території ДП “Антонов” (вул. Академіка Туполєва, 1).
“У четвер, 20 травня, о 12:00 відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського”, – йдеться в повідомленні.
Повідомлення про захід з’явилося на сайті ОПУ сьогодні, на акредитацію журналістам дали час до 15:00 19 травня.
На Банковій зазначили, що “у зв’язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході”.
Водночас прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах та на офіційних сторінках Офісу президента.
Варто зазначити, що на початку травня кореспондента видання #Букви не акредитували на відкритий для преси захід за участі президента Володимира Зеленського, пославшись на карантинні обмеження. Йдеться про прес-конференцію за підсумками зустрічі Зеленського та державного секретаря США Ентоні Блінкена, що перебував у Києві з офіційним візитом.
В ОПУ не інформували про критерії, за якими було обрано тих журналістів, хто зміг бути присутнім.
А в травні 2020 року журналістів видання #Букви не акредитували на підсумкову пресконференцію президента Володимира Зеленського.
Тоді у Маріїнському парку, де тривала пресконференція, наш кореспондент намагався поставити главі держави запитання, стоячи з плакатами. Тим часом поліціянти влаштовували йому неодноразові перевірки.
- У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання “стадіонних обіцянок” Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК “Олімпійський” 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.
- В “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. В Офісі президента при цьому повідомили, що питання про балотування Зеленського “взагалі не вирішене”.
- Водночас більш ніж половина українців (57,1%) не підтримують ідею висування чинного президента України Володимира Зеленського на другий термін. Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.