Президент Владимир Зеленский сегодня пригласил на "линейку чести и памяти" четырех президентов Украины – Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

Об этом президент написал в Facebook.

“Сегодня рядом со мной на “линейке чести и памяти” стояли также все президенты Украины, которых я пригласил. Стояли для того, по моему мнению, чтобы вместе осознать, какую страну мы построили. Не сомневаюсь, что каждый из нас, из президентов, наверное, по-своему ценит и любит свою страну. Ценит то, что он сам сделал для нее. Понимает, что хочет сделать следующий Президент”, – написал Зеленский.

Президент отметил, что каждый из его предшественников не готов “разорвать страну ради сиюминутных политических целей”.

“Мимолетное проходит, вечное остается. Вечное – это Украина, в которой от каждого из нас есть очень веская частица искренней любви”, – написал он.