Соответсвующее видео опубликовала пресс-секретарь президента Юлія Мендель.
По словам Мендель, таким образом она решила анонсировать интервью Зеленского неназванному “большому иностранному изданию”.
Игра в пинг-понг с Шефиром происходила под прицелом камер фотографов издания.
“Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего — и во время короткого физкультперерыва”, — отметила Мендель.
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- В прошлом году журнал Time разместил Зеленского на обложке своего европейского декабрьского номера. Фото дополняла подпись “Человек посередине”. Такое же название носит метод компрометации канала связи.
- Несколько месяцев назад в интервью британской BBC Зеленский назвал победой то, что на Донбассе за 75 дней “тишины” погиб один военный.