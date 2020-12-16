Соответсвующее видео опубликовала пресс-секретарь президента Юлія Мендель.

По словам Мендель, таким образом она решила анонсировать интервью Зеленского неназванному “большому иностранному изданию”.

Игра в пинг-понг с Шефиром происходила под прицелом камер фотографов издания.

“Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего — и во время короткого физкультперерыва”, — отметила Мендель.

 

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

  • В прошлом году журнал Time разместил Зеленского на обложке своего европейского декабрьского номера. Фото дополняла подпись “Человек посередине”. Такое же название носит метод компрометации канала связи.
  • Несколько месяцев назад в интервью британской BBC Зеленский назвал победой то, что на Донбассе за 75 дней “тишины” погиб один военный.