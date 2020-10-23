Президент Украины Владимир Зеленский испугался громкого звука во время хоккейного матча в Мариуполе (Донецкая область).

Соответствующее видео опубликовано в Сети, сообщают #Буквы.

Инцидент произошел накануне во время визита главы государства в Мариуполь.

Как сообщили в Офисе президента, там Зеленский принял участие в открытии современной ледовой арены Mariupol Ice Center стоимостью 90 млн грн (с ледовым катком, медпунктом, спортзалом, фуд-кортом и фан-шопом).

После церемонии открытия на арене состоялся хоккейный матч между молодежными командами “Сокол” (Киев) и “Мариуполь” (Мариуполь).

В это время Зеленский “пообщался с выдающимися украинскими спортсменами и обсудил с ними популяризацию спорта среди населения”.

Судя по фото ОПУ и видео в Сети, заседание проходило в помещении, за застекленными окнами которого на ледовой арене как раз проходил матч.

В какой-то момент прозвучал оглушительный звук, который испугал президента. Зеленский скривился, заткнул пальцами уши и немного отодвинулся.

“Все нормально, все нормально. Это звук. Видите, все спортсмены, у всех сердце здоровое. И это самое главное. Всех проверят, никто не сбежал, видите? Все люди крепкие”, – заявил впоследствии Зеленский.

Присутствующие после этого начали смеяться.

Зеленський в Маріуполі трохи злякався.😂 pic.twitter.com/gwhQUsCdc2 — Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020