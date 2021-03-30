Об этом свидетельствует указ президента “О внесении изменений в положение об официальных символах главы государства” №125/2021 от 29 марта.

Знак Президента Украины имеет форму орденской цепи, состоящей из медальона-подвески, 6 финифтевых медальонов и 12 декоративных звеньев. Он изготовлен из белого и желтого золота 585 пробы, все его элементы соединены между собой фигурными кольцами. Президентский знак весит почти 400 граммов.

Указом Зеленского число декоративных звеньев изменено с 12 на 16.

Кроме того, согласно документу, словосочетание “в отдел государственных наград Администрации президента Украины” заменено словами “в Фонд президентов Украины”, а словосочетание “Служба протокола президента Украины и Отдел государственных наград Администрации президента Украины” заменены словами “Служба государственного протокола и церемониала Офиса президента Украины”.

Также предусматривается, что “во время пребывания Президента Украины за рубежом дубликат Знамени (штандарта) Президента Украины на флажной мачте возле резиденции Президента Украины в столице Украины – городе Киеве не поднимается”.