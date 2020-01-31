Об этом сообщает издание “Зеркало недели”, ссылаясь на свои анонимные источники.
Уточняется, что с того момента, когда Зеленский потребовал от силовых структур выяснить, кто причастен к записи разговоров Премьер-министра Алексея Гончарука, прошло уже две недели.
В свою очередь генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что результатов расследования на данный момент нет.
При этом, по информации журналистов, Президент Зеленский получил оперативные справки от МВД и СБУ уже на следующий день после публикации записей разговоров главы правительства.
“Уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова”, – говорится в материале.
Отмечается, что данные двух силовых ведомств совпали в том, что видео с прослушанными диалогами Гончарука было смонтировано на компьютере журналиста расследовательской телевизионной программы, которая выходит на одном из самых рейтингов украинских телеканалов.
По информации журналистов, имеющиеся данные не раскрываются официально, поскольку это может привести к неконтролируемым последствиям для внутренних политических раскладов в окружении Президента Украины.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Впоследствии Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.