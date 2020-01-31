В украинских СМИ сообщают, что Президент Владимир Зеленский знает, на каком канале монтировали ролики с прослушанными разговорами Премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщает издание “Зеркало недели”, ссылаясь на свои анонимные источники.

Уточняется, что с того момента, когда Зеленский потребовал от силовых структур выяснить, кто причастен к записи разговоров Премьер-министра Алексея Гончарука, прошло уже две недели.

В свою очередь генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что результатов расследования на данный момент нет.

При этом, по информации журналистов, Президент Зеленский получил оперативные справки от МВД и СБУ уже на следующий день после публикации записей разговоров главы правительства.

“Уже на утро после появления YouTube-роликов президент получил оперативную справку от СБУ по поводу того, как могла осуществляться запись, кем, где монтировалась и как размещалась на YouTube. В тот же день, Зеленский получил аналогичный документ от ведомства Арсена Авакова”, – говорится в материале.

Отмечается, что данные двух силовых ведомств совпали в том, что видео с прослушанными диалогами Гончарука было смонтировано на компьютере журналиста расследовательской телевизионной программы, которая выходит на одном из самых рейтингов украинских телеканалов.

По информации журналистов, имеющиеся данные не раскрываются официально, поскольку это может привести к неконтролируемым последствиям для внутренних политических раскладов в окружении Президента Украины.