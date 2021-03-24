Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Так, СНБО внесла коррективы в санкционный список за 21 июня 2018 года, исключив из него Ивакина Игоря Васильевича — “министра угольной промышленности” незаконного вооруженного формирования “ДНР”. Санкции против него должны были действовать три года.
Кроме этого, были исключены из санкционного списка 9 компаний, расположенных в Крыму:
- Государственный концерн “Национальное производственно-аграрное объединение
“Массандра”
- Государственное предприятие “Ливадия”
- Государственное предприятие “Таврида”
- Государственное предприятие “Гурзуф”
- Государственное предприятие “Морской”
- Государственное предприятие “Судак”
- Государственное предприятие “Приветное”
- Государственное предприятие “Малоречное”
- Государственное предприятие “Алушта”
Также внесены изменения в решение о применении санкций за 19 марта 2019 года. Из перечня лиц, к которым применены санкции, исключены Ананьев Алексей Николаевич и Ананьев Дмитрий Николаевич — олигархи, совладельцы холдинга “Промсвязькапитал”, в который входят один из крупнейших российских банков “Промсвязьбанк”, IT-компания “Техносерв”, а также газета “Аргументы и Факты”. По ним в России продолжается рассмотрение дела о хищении средств банка и нескольких земельных участков.
Из списка за 14 мая 2020 года исключено Акционерное общество “Башкирская Содовая Компания”, это один из крупнейших производителей соды.
- Напомним, 23 марта Зеленский ввел санкции против граждан РФ, евродепутатов и десятков компаний.
- В списке было немало российских СМИ.