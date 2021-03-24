Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 марта 2021 об исключении из санкционного списка братьев-олигархов Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также крупного производителя соды "Башкирская Содовая Компания".

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Так, СНБО внесла коррективы в санкционный список за 21 июня 2018 года, исключив из него Ивакина Игоря Васильевича — “министра угольной промышленности” незаконного вооруженного формирования “ДНР”. Санкции против него должны были действовать три года.

Кроме этого, были исключены из санкционного списка 9 компаний, расположенных в Крыму:

Государственный концерн “Национальное производственно-аграрное объединение

“Массандра”

“Массандра” Государственное предприятие “Ливадия”

Государственное предприятие “Таврида”

Государственное предприятие “Гурзуф”

Государственное предприятие “Морской”

Государственное предприятие “Судак”

Государственное предприятие “Приветное”

Государственное предприятие “Малоречное”

Государственное предприятие “Алушта”

Также внесены изменения в решение о применении санкций за 19 марта 2019 года. Из перечня лиц, к которым применены санкции, исключены Ананьев Алексей Николаевич и Ананьев Дмитрий Николаевич — олигархи, совладельцы холдинга “Промсвязькапитал”, в который входят один из крупнейших российских банков “Промсвязьбанк”, IT-компания “Техносерв”, а также газета “Аргументы и Факты”. По ним в России продолжается рассмотрение дела о хищении средств банка и нескольких земельных участков.

Из списка за 14 мая 2020 года исключено Акционерное общество “Башкирская Содовая Компания”, это один из крупнейших производителей соды.