Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что закон обеспечит возможность Украины в получении COVID-препаратов ведущих производителей по программе глобального механизма COVAX.
Также документ поможет в проведении широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения.
Отмечается, что согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов от COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов от коронавируса.
“В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19”, – говорится в сообщении.
При этом в случае наступления таких последствий правительство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабмином.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.
Как известно, сейчас в мире разработаны такие вакцины от коронавируса: Pfizer-BioNTech (американско-немецкий препарат); Moderna (США) Oxford-AstraZeneca (Великобритания, Швеция); Novavax (США) Johnson & Johnson (США); Covishield (вакцина под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca) CoronaVac (вакцина китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech) “Спутник V” (Россия).
Согласно данным на сайте МОЗ Украины, посвященному вакцинации от COVID-19, в нашей стране ожидают поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.
Поставки планируются как через глобальную инициативу COVAX, так и через прямые закупки у компаний-производителей за средства государственного бюджета Украины, а также через закупки “за средства международных доноров”.
Однако до сих пор Украина получила лишь первые 500 тысяч доз вакцины Covishield (23 февраля ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).
Ранее же стало известно, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.
- 19 марта министр охраны здоровья Максим Степанов объявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует в этом году закупить почти 8 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19 для вакцинации 3,9 млн человек. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch, которая проанализировала бюджетную программу МОЗ