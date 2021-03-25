Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым снимается ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки. Документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что закон обеспечит возможность Украины в получении COVID-препаратов ведущих производителей по программе глобального механизма COVAX.

Также документ поможет в проведении широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения.

Отмечается, что согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов от COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов от коронавируса.

“В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19”, – говорится в сообщении.

При этом в случае наступления таких последствий правительство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабмином.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

Как известно, сейчас в мире разработаны такие вакцины от коронавируса: Pfizer-BioNTech (американско-немецкий препарат); Moderna (США) Oxford-AstraZeneca (Великобритания, Швеция); Novavax (США) Johnson & Johnson (США); Covishield (вакцина под торговой маркой Covishield, выпускаемая в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca) CoronaVac (вакцина китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech) “Спутник V” (Россия).

Согласно данным на сайте МОЗ Украины, посвященному вакцинации от COVID-19, в нашей стране ожидают поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.

Поставки планируются как через глобальную инициативу COVAX, так и через прямые закупки у компаний-производителей за средства государственного бюджета Украины, а также через закупки “за средства международных доноров”.

Однако до сих пор Украина получила лишь первые 500 тысяч доз вакцины Covishield (23 февраля ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

Ранее же стало известно, что из Китая в Украину отправили первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.