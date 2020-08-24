Об этом сообщают #Буквы.

Вечером в понедельник на официальных страницах президента Украины Владимира Зеленского появился пост с видеозаписью речи главы государства по случаю Дня Независимости. Ролик сопровождал следующий текст:

“Дорогие украинцы! Создать страну мечты мы можем только вместе. Все 25 регионов. Все мы — команда. Дрим-тим из каждой области. Это — наша сборная Украины”.

Однако в Украине, как известно, не 25, а 27 регионов. Это 24 области, Автономная Республика Крым и два города со специальным статусом — Киев и Севастополь.

За три часа после публикации пост президента в Facebook собрал более 1,3 тысяч комментариев.

Среди них были комментарии пользователей, возмущенных из-за ошибки, однако исправлена она так и не была.